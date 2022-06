Scarface 2: Tony Montana in azione nel primo gameplay del sequel cancellato

Circa un mese fa vi abbiamo parlato del materiale inedito riguardante il sequel mai realizzato di Scarface: The World is Yours. Dopo aver dato uno sguardo ad alcune immagini mai diffuse prima di allora, ecco emergere online un video gameplay tratto da Scarface 2.

Pubblicato dal canale YouTube Mafia Game Videos, il filmato (che potete visionare qui) ritrae in azione Tony Montana all'interno della versione primordiale di Scarface 2, un tempo in via di sviluppo presso gli studi Radical Entertainment, già autori di The Simpsons: Hit & Run, Prototype e Prototype 2. Nel 2005, Vivendi Universal (che possiede i diritti di Scarface) ha acquisito lo studio di sviluppo, ed è stata a sua volta inglobata all'interno di Activision nel 2008.

Il video che trovate in apertura mostra alcuni degli ambienti del gioco, nonché il sistema di combattimento e il modello di guida. Dalle poche informazioni in nostro possesso, sappiamo che Scarface Empires si sarebbe svolto dopo gli eventi del primo gioco. Il gioco avrebbe utilizzato una versione pesantemente modificata del motore già impiegato da Radical Entertainment con Prototype.

Al momento non ci sono piani per una rinascita del franchise, quindi difficilmente ci sarà un nuovo gioco di Scarface nel futuro prossimo. Per il momento, quindi, dovremo accontentarci di gettare uno sguardo su ciò che avrebbe potuto offrire il gioco cancellato di Radical.