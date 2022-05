Scarface 2, Tony Montana incontra GTA: spunta online il video del gioco cancellato

I curatori del canale YouTube 'Mafia Game Videos' hanno scovato un gameplay inedito e tanti artwork su Scarface 2, il sequel mai nato dell'action in stile GTA di Radical Entertainment Scarface: The World is Yours lanciato nell'ottobre del 2006 su PC, PlayStation 2, Xbox e Nintendo Wii.

Il filmato confezionato dai creatori di contenuti raccoglie tutto il materiale multimediale ottenuto dal progetto cancellato di Scarface 2 per svelare tanti dettagli inediti su questo titolo che, a giudicare da quanto mostrato, prometteva di restituire un'esperienza di gioco davvero immersiva e divertente.

Se il primo capitolo del tie-in videoludico di Scarface si riallacciava al canovaccio narrativo del film di Brian De Palma e con Al Pacino del 1983, il mai nato Scarface 2 avrebbe portato gli appassionati del genere a Las Vegas per fargli vivere una fittizia avventura criminale all'ombra dei giganteschi casinò che dominano la Strip della città che non dorme mai.

Stando a quanto descritto dagli youtuber, il materiale ritrovato proverrebbe da una delle ultime build di Scarface 2 datata 2009, un anno dopo il passaggio di Radical Entertainment da Vivendi ad Activision Blizzard. A chi ci segue, ricordiamo che nel 2012 Activision decise di chiudere definitivamente Radical, al tempo impegnata sulla serie di Prototype.