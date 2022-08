Una scarica di proiettili e risate: High On Life è folle come Rick e Morty!

Nel corso della Gamescom 2022 abbiamo potuto avere un contatto ravvicinato con High on Life, il folle FPS dei creatori di Rick e Morty in sviluppo presso le fucine digitali di Squanch Games.

Nella cornice della fiera videoludica di Colonia ci siamo così immersi nelle folli atmosfere della nuova esperienza sparatutto di Squanch Games, ricavandone delle sensazioni più che positive in vista dell'approdo del titolo su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e nel catalogo del Game Pass, previsto per il 13 dicembre di quest'anno.

La demo confezionata dalla software house californiana ci ha offerto un piccolo ma importante assaggio di High On Life, un titolo che si focalizzerà sulle peripezie compiute da un cacciatore di taglie chiamato a fronteggiare la minaccia rappresentata da una razza aliena desiderosa di trasformare tutti gli umani in droghe intergalattiche.

Tra sfide con i boss, intense sessioni platform e la possibilità di esplorare liberamente le ambientazioni per interagire con i buffi PNG, l'opera di Roiland sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico con la sua irriverenza e una cura per i dettagli a dir poco maniacale.

Per saperne di più sull'ultima odissea spaziale dei creatori di Rick e Morty, vi invitiamo a rimanere su queste pagine per leggere la nostra anteprima di High On Life, con tutte le considerazioni e le analisi di Alessandro Bruni sulla "prova su strada" offertaci da Squanch Games durante la Gamescom 2022.