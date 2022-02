Si può scaricare Apex Legends Mobile per Android in Italia?

Electronic Arts ha annunciato i requisiti di Apex Legends mobile per Android e iPhone, il gioco di Respawn è ora disponibile in Soft Launch in alcuni paesi... e per quanto riguarda l'Italia?

Nel momento in cui scriviamo il gioco può essere scaricato in Malesia, Messico, Australia, Nuova Zelanda, Perù, Argentina, Filippine, Singapore, Indonesia e Colombia. La fase di Soft Launch durerà poche settimane, al termine dei test il gioco debutterà in tutto il mondo e potrà essere scaricato anche in altri paesi, tra cui l'Italia.

Purtroppo al momento non è possibile scaricare Apex Legends Mobile in Italia, la pagina Google Play di Apex Legends per Android è attiva ma non è ancora possibile effettuare il preordine o il download dell'APK con metodi legali, dunque bisogna solamente aspettare qualche settimana e attendere che il gioco faccia il suo debutto su Google Play e App Store anche da noi.

Apex Legends Mobile sarà compatibile con dispositivi Vivo, Oppo, Huawei, Motorola, Samsung, Lenovo e Xiaomi equipaggiati almeno con Android 8.1, 3GB di RAM e 3GB di spazio libero, sul fronte Apple invece il gioco richiede minimo un iPhone 6S con 2 GB di RAM aggiornato ad iOS 10 e versioni successive, oltre a 3GB di spazio libero per l'installazione.

C'è grande attesa per il lancio di Apex Legends Mobile, EA e Respawn stanno lavorando per apportare gli ultimi ritocchi al gioco ed il Soft Launch servirà proprio per raccogliere feedback così da ottimizzare l'app prima del debutto globale.