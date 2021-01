Si può scaricare Call of Duty Warzone su PlayStation 3?

Call of Duty Warzone è uno dei giochi di maggior successo degli ultimi anni, il Battle Royale di Activision è uscito nel marzo 2020 e sin da subito ha riscosso un notevole apprezzamento da parte del pubblico, con decine di milioni di giocatori attivi. Ma COD Warzone esiste anche per PlayStation 3?

Sono in molti a chiederselo ma la risposta è negativa: Call of Duty Warzone è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, compatibile con PS5 e Xbox Series X/S, il gioco non è stato pubblicato invece su PlayStation 3, Xbox 360 o altre piattaforme come Google Stadia e Nintendo Switch.

Non ci sono modi per installare Call of Duty Warzone su PlayStation 3 o giocare su questa console con il Battle Royale di COD, ricordiamo che il gioco è fortemente legato a Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Black Ops Cold War, difficile quindi pensare che possa in qualche modo girare su una console datata come PlayStation 3, il cui lancio risale al 2006.

Per giocare a Call of Duty Warzone è quindi necessario avere una console PS4, PS4 PRO, Xbox One o One S, Xbox One X, un PC oppure una PlayStation 5 o una Xbox Series X/S.