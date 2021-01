Si può scaricare Fortnite su PlayStation 3 e Xbox 360?

Fortnite può vantare di essere disponibile su tutte le piattaforme di ultima generazione: è possibile scaricarlo gratuitamente su PC tramite Epic Store, Mac, smartphone e tablet Android, PS4 e Xbox One e su PS5 e Xbox Series X/S. E per quanto riguarda le vecchie console come PS3 e Xbox 360?

Sfortunatamente, il Battle royale divenuto fenomeno culturale non può essere scaricato e giocato sulle console di due generazioni fa. Quando Epic Games pubblicò il gioco, nel 2017, erano passati già tre anni dal lancio di PlayStation 4 e Sony non aveva alcun interesse, ovviamente, a rendere compatibile Fortnite sulla console della generazione passata. Stesso discorso vale per Microsoft e Xbox 360, da qualche anno ormai sostituita dalla successiva One.

Adesso che le console next-gen PS5 e Series X sono state lanciate, diventa sempre meno probabile che compaia una versione di Fortnite compatibile per PS3 e Xbox 360. Qualche audace smanettone ha avuto l'idea di installare il sistema operativo Linux su PlayStation 3, e da lì lanciare Fortnite tramite il launcher di Epic. In linea teorica questo sarebbe possibile, il problema però è che l'hardware delle vecchie console non riuscirebbe a reggere in alcun modo il gioco, essendo purtroppo piuttosto datato e con architetture completamente differenti rispetto alle attuali piattaforme.