Scaricate questi 7 giochi iPhone gratis che torneranno a pagamento

Non sono disponibili solamente titoli gratis per Android da riscattare, in quanto anche per quel che riguarda l'App Store risultano accessibili possibilità simili. Infatti, è ora possibile scaricare giochi gratis per iPhone che precedentemente risultavano a pagamento.

A tal proposito, a inizio aprile 2023 sono diventate gratuite diverse produzioni che potrebbero consentirvi di passare qualche momento di spensieratezza. Vi lasciamo dunque alla lista presente di seguito, ricordando semplicemente che i prezzi sono in dollari per via del fatto che non ci sono indicazioni in merito al costo precedente sull'App Store, dunque possiamo basarci unicamente su quanto avvenuto all'estero.

Giochi iPhone gratis da scaricare a inizio aprile 2023: prima erano a pagamento

Ricordiamo che l'App Store è in continuo aggiornamento, così come avviene un po' in tutti i contesti relativi ai dispositivi mobili. Inoltre, non vengono menzionate eventuali termini delle iniziative di questo tipo, dunque il tutto potrebbe terminare da un momento all'altro. Vale poi la pena notare che, nonostante i titoli indicati risultino ora scaricabili gratuitamente, all'interno di questi ultimi potreste comunque riscontrare la presenza di annunci e acquisti in-app, in modo simile a quanto spesso avviene in questi contesti.