Scaricate questi giochi iPhone gratis che prima erano a pagamento

Potreste aver già riscattato il gioco gratis per PC di Epic Games Store, ma ciò che potrebbe mancarvi è invece qualche titolo per mobile. A tal proposito, dovete sapere che anche sull'App Store di Apple ci sono iniziative di questo tipo, che permettono di scaricare giochi gratis per iPhone che prima erano a pagamento.

A tal proposito, a inizio marzo 2023 risultano installabili senza sborsare alcunché giochi di vario genere. Si va da titoli per bambini a giochi di pesca, dunque la varietà non manca e potreste potenzialmente trovare qualcosa che vi consente di passare dei momenti di relax. Prima di lasciarvi alla lista, vi ricordiamo che i prezzi sono in dollari perché sull'App Store usualmente non sono presenti indicazioni precise in merito a queste iniziative, quindi possiamo basarci su quanto avvenuto all'estero.

Giochi iPhone gratis da scaricare a inizio marzo 2023 che prima erano a pagamento

Va detto che l'App Store di Apple è in continuo aggiornamento, dunque le iniziative indicate potrebbero terminare senza troppi preavvisi, considerando anche il fatto che i negozi digitali per dispositivi mobili usualmente non forniscono indicazioni chiare in merito al termine del tutto. Ricordiamo inoltre che, nonostante i giochi indicati risultino scaricabili gratuitamente, potreste comunque riscontrare la presenza di annunci e acquisti in-app all'interno, come spesso accade in ambito mobile.