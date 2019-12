Scaricate gratis Jotun su Epic Games Store; presto un altro gioco in regalo

Neppure stavolta Epic Games ha saltato il suo consueto appuntamento settimanale: come promesso, a partire da oggi 5 dicembre è possibile riscattare gratuitamente Jotun: Valhalla Edition in versione PC su Epic Games Srore.

Realizzato da Thunder Lotus, lo stesso studio che in tempi più recenti ha dato alle stampe Sundered, Jotun: Valhalla Edition è un action game interamente disegnato a mano ispirato alla mitologia norrena. Avete tempo fino alle 16:59 di giovedì 12 dicembre per aggiungerlo gratuitamente alla vostra raccolta. Non dovete far altro che dirigervi a questo indirizzo, effettuare il log-in (o registrarvi se non lo avete già fatto) e cliccare su "Ottieni". Jotun: Valhalla Edition apparirà nella vostra libreria del client Epic Games Store, dove rimarrà per sempre.

La compagnia di Tim Sweeney ne ha anche approfittato per svelare che il prossimo gioco gratuito sarà The Escapist: potrete tentare di fuggire di prigione nel sandbox di Mouldry Toof Studios, senza spendere alcun centesimo, a partire dal 19 dicembre. Se non avete mai sentito parlare di questo gioco, che ha pure già ricevuto un seguito, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di The Escapist