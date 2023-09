Scarlatto e Violetto - 151: Alakazam e Gengar nelle nuove, bellissime carte

Dopo avervi spiegato le caratteristiche del set Scarlatto e Violetto - 151, in arrivo a fine settembre anche in Italia, vi riportiamo oggi una serie di bellissime carte dedicate ai Pokémon di Kanto in arrivo con la nuova espansione. Tra di esse, per esempio, abbiamo le Rare Illustrazione di Alakazam e Poliwhirl, ma anche un bellissimo Gengar!



La Rara Illustrazione di Alakazam-ex è stata svelata su Twitter dai colleghi di PokéGuardian. Il Pokémon viene mostrato mentre utilizza i suoi poteri psichici per far levitare due cucchiai: un simpatico omaggio all'illustratore della linea evolutiva di Abra, l'illusionista inglese Uri Geller. A proposito, lo sapevate che Kadabra tornerà con Pokémon Scarlatto e Violetto - 151 dopo più di vent'anni di assenza dal GCC?



L'altra carta Rara Illustrazione che vediamo oggi, sempre svelata da PokéGuardian, è quella di Poliwhirl, l'evoluzione di Poliwag e la pre-evoluzione di Poliwrath e del mostriciattoli di Johto Politoed. Il Pokémon è illustrato mente vaga in una grande città, sotto la pioggia scrosciante e il cielo notturno: un artwork veramente poetico e ispirato!



Dal sito web del GCC Pokémon, invece, arriva la carta Rara Doppia dedicata a Wigglytuff-ex, il Pokémon-ex di tipo Normale del nuovo set. Insieme ad un artwork davvero divertente, scopriamo anche l'abilità Gonfiacolpo del mostriciattolo, che permette a Wigglytuff di raggiungere i 350 PS di salute se ha delle Energie Speciali assegnate.



Concludiamo infine con due carte "standard" dotate però di illustrazioni estremamente creative: stiamo parlando dell'Aerodactyl di Shinji Kanda e, soprattutto, dell'ispiratissimo Gengar di Tomokazu Komiya, uno degli illustratori più amati del GCC Pokémon. È vero: non si tratta di Rare Illustrazione o di carte speciale, ma entrambe meritano un posto nei vostri album.