GCC Pokémon, Paradosso Temporale è il prossimo set: è ufficiale anche in Italia

Alla fine dei campionati mondiali del GCC Pokémon, The Pokémon Company e Game Freak hanno svelato la nuova espansione Paradox Rift, che farà il suo debutto occidentale nel mese di novembre. A seguito dell'annuncio, anche la divisione italiana di TPCi ha annunciato il nome italiano di Paradox Rift e le specifiche del set in arrivo in autunno.

Come possiamo leggere dalla pagina prodotto sul sito web del GCC Pokémon, l'espansione si chiamerà Scarlatto e Violetto - Paradosso Temporale. Come la controparte internazionale, anche il set italiano porterà con sé la nuova meccanica esclusiva della nona generazione del cardgame Pokémon.

Quest'ultima riguarderà i Pokémon Paradosso già visti nel videogioco e si chiamerà "Tempo Passato" e "Tempo Futuro". Tra i Pokémon Tempo Passato troviamo Lunaruggente-ex (la versione del passato di Salamence) e Peldisabbia-ex (la versione del passato di Magneton). Tra i Pokémon Tempo Futuro, invece, abbiamo Eroeferreo-ex (versione del futuro di Gallade) e (versione del futuro di Hariyama). Altri Pokémon Paradosso, che però non godono della nuova meccanica, sono Solcoferreo-ex e Grandizanne-ex, entrambi introdotti nel GCC con le espansioni precedenti, quali il set base di Scarlatto e Violetto ed Evoluzioni a Paldea.

Al contempo, viene confermato che Paradosso Temporale porterà in occidente le carte di Raging Surf. Raging Surf è la nuova espansione Pokémon che arriverà in Giappone nel mese di settembre, con carte quali Garchomp-ex Teracristal di Tipo Acqua, Mewtwo-ex di Tipo Elettro, Armarouge-ex e Gholdengo-ex (questi ultimi, però, manterranno il loro tipo di base). Tutti questi mostriciattoli, dunque, saranno inclusi anche nella cardlist occidentale di Paradosso Temporale.

In totale, Paradosso Temporale conterrà 180 carte nella sua cardlist principale, più, molto probabilmente, una settantina di carte Rare Illustrazione, Rare Illustrazione Doppia e Rare Iper. Tra queste avremo sicuramente almeno 15 nuovi Pokémon-ex e 20 nuove carte Allenatore.