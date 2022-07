Scarlatto e Violetto avranno specie Pokémon completamente nuove, secondo un leak

Continuano ad emergere leak su Pokémon Scarlatto e Violetto, i due giochi che a partire dal 18 novembre 2022 daranno il via alla Nona Generazione su Nintendo Switch. Dopo i capipalestra di Pokémon Scarlatto e Violetto emersi da un leak precedente, le nuove informazioni trafugate riguarderebbero ora le creature presenti nei nuovi giochi.

Stando a quanto rivelato da CentroLeaks, che già in passato aveva fornito anticipazioni accurate su Pokémon Spada e Scudo e su Leggende Pokémon Arceus, in Scarlatto e Violetto saranno presenti forme Pokémon completamente inedite denominate "Ancient" e "Future". Si tratterebbero rispettivamente di versioni primitive e discendenti di mostriciattoli già noti, che pur non evolvendosi potrebbero contare su statistiche molto elevate. Non viene spiegato, tuttavia, come verrebbero implementati all'interno del gameplay.

CentroLeaks aggiunge che sarebbe prevista ancora un'altra specie inedita di Pokémon chiamata "Convergente": si baserebbero sul concetto biologico della convergenza evolutiva, un fenomeno che porta creature anche di specie completamente diverse ad assumere forme ed atteggiamenti simili in quanto vivono all'interno dello stesso ambiente. Infine, il leak conferma la presenza di nuove forme regionali sul modello di quanto visto in Pokémon Sole e Luna e nei successivi Spada e Scudo, e non mancheranno evoluzioni per creature che non ne avevano nei giochi precedenti.

Sembra dunque che Game Freak voglia spingersi sempre più lontano con nuove idee e sperimentazioni per i suoi Pokémon, seguendo la scia delle Mega-evoluzioni o delle Gigamax viste nelle ultime generazioni. In attesa di scoprire se davvero saranno presenti simili novità, avete sentito la teoria secondo cui i professori di Pokémon Scarlatto e Violetto sarebbero dei villain? Tra l'altro anche la stessa Pokémon Company ha scherzato su questa possibilità.