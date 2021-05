Scarlet Nexus, l'Action RPG brainpunk alla prova: Demo disponibile su PS4 e PS5

A una settimana di distanza dalla pubblicazione della Demo di Scarlet Nexus su Xbox One e Xbox Series X|S, Bandai Namco ha reso disponibile il contenuto anche al di fuori dell'ecosistema Microsoft.

Con la giornata odierna, venerdì 28 maggio, anche l'utenza attiva su console Sony ha infatti ora la possibilità di avventurarsi tra le oscure lande dell'Action RPG. Dopo l'esordio sugli hardware verdecrociati, la Demo di Scarlet Nexus è ora disponibile anche su PlayStation 4 e PlayStation 5, dove propone i medesimi contenuti. La prima sezione dell'avventura a tinte cupe potrà essere testata dai giocatori, che potranno scegliere di vestire i panni di entrambi i protagonisti: Yuito Sumeragi e Kasane Randall.

I progressi realizzati all'interno della Demo potranno essere trasferiti nella versione finale dell'Action RPG, con i giocatori che potranno inoltre riscattare degli speciali bonus. Al momento, Bandai Namco non ha offerto alcun annuncio in merito alla pubblicazione di una Demo di Scarlet Nexus su PC. Il debutto del gioco, lo ricordiamo, è ormai vicino, con il Day One fissato per il prossimo 25 giugno, su PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.



Per maggiori dettagli sulle meccaniche che caratterizzeranno la produzione, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato di Scarlet Nexus, firmato dal nostro Antonello "Kirito" Bello.