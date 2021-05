Scarlet Nexus, l'Action RPG in dirittura di arrivo: tutti i dettagli su trama e gameplay

Dalle fucine creative di Bandai Namco, si prepara ad approdare sul mercato videoludico Scarlet Nexus, nuovo Action RPG ambientato in universo dai connotati cyberpunk.

Ambientato a New Himoka, ultima frontiera per un genere umano ormai sull''orlo dell'estinzione, il JRPG accompagna i giocatori in un mondo virtuale spietato e oscuro, in cui abominevoli creature minacciano la sopravvivenza di uomini e donne. Note come Estranei, tali entità hanno trovato rapida diffusione nel mondo di Scarlet Nexus, caratterizzato da un immaginario definito nello specifico come Brainpunk. Nel futuro disegnato da Bandai Namco, gli esseri umani sono infatti in grado di interfacciarsi con una capillare rete neurale, grazie a poderosi progressi nel campo dello sviluppo tecnologico.



Dopo avervi raccontato della sua esperienza diretta con il titolo nel suo ricco provato di Scarlet Nexus, il nostro Giuseppe Arace è ritornato a disposizione del pubblico nel corso di una diretta interamente dedicata al titolo. Oltre ad offrire ulteriori dettagli sulle caratteristiche di gameplay del gioco, l'appuntamento ha consentito di approfondire anche diversi aspetti connessi a trama e ambientazione, grazie alla presenza del nostro Antonello "Kirito" Bello. A condurre il tutto, ovviamente, il nostro Francesco Fossetti. Per chi si fosse perso la diretta, nessun problema: direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye On Demand trovate in fatti la replica integrale. Buona visione!