Scarlet Nexus: l'action sci-fi di Bandai Namco si presenta in video su Xbox Series X

I vertici di Bandai Namco Entertainment partecipano al festival digitale a tema nextgen dell'evento Inside Xbox per pubblicare il filmato di annuncio di Scarlet Nexus, un action sci-fi ispirato agli action adventure più ispirati della produzione videoludica giapponese come Code Vein.

Con Scarlet Nexus, il colosso videoludico giapponese ci catapulta tra i vicoli al neon della città futuristica di New Himuka per farci indossare la divisa di Yuito Sumeragi, una nuova recluta dell'organizzazione OSF.



Nei panni di Yuito, il nostro compito sarà quello di apprendere ed evolvere le medesime capacità psioniche che sono servite alla misteriosa persona che lo ha salvato da morte certa quando era ancora un bambino. L'acquisizione di queste abilità medianiche permetterà al nostro intrepido alter-ego di investigare sui misteri che aleggiano attorno alla comunità Brain Punk della metropoli sci-fi di New Himuka.

Nel video che campeggia a inizio articolo ci viene offerto un piccolo assaggio della frenetica esperienza che ci attende entro fine anno con l'uscita di Scarlet Nexus su Xbox One e Xbox Series X. Come di consueto, servitevi pure della bianca lavagna dei commenti per farci sapere che cosa ne pensate di questo progetto.