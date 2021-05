Scarlet Nexus: annunciata la demo, bonus conservando i salvataggi

Bandai Namco ha annunciato l’arrivo di Scarlet Nexus Demo Edition, una versione dimostrativa del gioco in arrivo nel corso del mese di maggio su tutte le console, in anticipo su Xbox One e Xbox Series X/S.

"In un futuro molto lontano, la scoperta di un ormone psionico all'interno del cervello umano, capace di dare alle persone poteri extra-sensoriali, ha cambiato il mondo. Tuttavia, all'alba di questa nuova era per l'umanità, una nuova minaccia è giunta dal cielo: schiere di folli mutanti noti come Estranei, affamati di cervelli umani. L'umanità, per sopravvivere all'arrivo di un nemico quasi del tutto immune alle armi convenzionali, è dovuta ricorrere a misure estreme."

La demo di Scarlet Nexus sarà disponibile dal 21 maggio in anteprima su Xbox Series X/S e Xbox One mentre dal 28 maggio arriverà anche su PlayStation 5 e PlayStation 4. La versione di prova permetterà di giocare nei panni di Yuito Sumeragi e Kasane Randall fino al primo grande scontro consentendo così di scoprire le primissime fasi dell'avventure.

Tutti coloro che giocheranno la Demo Edition e conserveranno i salvataggi potranno sbloccare contenuti extra per il gioco completo, nello specifico importando i salvataggi otterrete due bonus per Yuito (Bunny Eark Mask Head White e il plugin Forcefield MK II) e Kasane (OSF Standard Issue Pack Black e il Plugin Power Enhance MK2).

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Scarlet Nexus ricordandovi che il gioco sarà disponibile dal 25 giugno su PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Xbox One.