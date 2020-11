Scarlet Nexus in azione: 10 minuti di gameplay dall'evento Xbox Series X

L'ultimo trailer di Scarlet Nexus ha presentato al pubblico Kasane Randall, personaggio femminile del nuovo Action RPG con attesa pubblicazione cross-generazionale.

Il titolo a firma Bandai Namco punta infatti ad approdare sia su PlayStation 4 e Xbox One sia su PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S, oltre che su PC. Dopo essersi mostrato al pubblico in occasione dell'edizione digitale 2020 del Tokyo Game Show, Scarlet Nexus è stato di recente protagonista di un nuovo appuntamento. L'Action di stampo ruolistico ha infatti presenziato all'evento celebrativo dedicato da Microsoft al lancio delle nuove Xbox Series X e Xbox Series S.

Con una maratona in diretta streaming, il colosso di Redmond ha infatti celebrato il conto alla rovescia per il proprio ingresso nella next gen, avvenuto formalmente nel corso della giornata di ieri, martedì 10 novembre. È stata questa l'occasione per presentare al pubblico anche alcuni gameplay esclusivi, tra cui una sessione di circa 10 minuti di Scarlet Nexus. La sequenza, visionabile direttamente in apertura a questa news, ha per protagonista Kasane Randall e offre un interessante assaggio del nuovo gioco Bandai Namco.



Al momento privo di una data di uscita specifica, Scarlet Nexus punta a 4K e 60 fps su PlayStation 5 e Xbox Series X.