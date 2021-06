Scarlet Nexus: la battaglia contro gli Estranei ha inizio nel trailer live action

In vista dell'imminente lancio di Scarlet Nexus, Bandai Namco confeziona un trailer live action che esorta i fan di action GDR a prepararsi per la battaglia da combattere contro la progenie aliena degli Estranei.

Il filmato promozionale si riaggancia agli eventi narrati nell'ambizioso progetto ruolistico diretto da Kenji Anabuki e ne prende in prestito le atmosfere brainpunk per sottolineare il sacrificio che ciascun giocatore, interpretando gli eroi Yuito Sumeragi e Kasane Randall, dovrà fare per bloccare l'avanzata delle creature mutanti che minacciano di distruggere New Himuka.

Nei panni delle due reclute dell'FSE, il nostro compito sarà perciò quello di evolvere le capacità mediatiche dei personaggi e maturare, col passare delle ore di gioco, una propria tecnica di combattimento.

L'uscita di Scarlet Nexus è prevista per il 25 giugno su PC, PS4, Xbox One e in una versione appositamente ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sulle pagine di Everyeye.it trovate già la nostra recensione di Scarlet Nexus, con tutte le informazioni e le analisi più esaustive sulla bontà del lavoro svolto da Bandai Namco nel dare forma a questa nuova proprietà intellettuale a tema sci-fi. Per un ulteriore approfondimento sulla storia e sul ruolo di Yuito e Kasane, sempre sulle nostre pagine trovate uno speciale sui protagonisti di Scarlet Nexus.