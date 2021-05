Scarlet Nexus: chiacchiere e gameplay oggi su Twitch dalle 17:00

Nei giorni scorsi abbiamo provato Scarlet Nexus, il nuovo Action RPG di Bandai Namco in arrivo a giugno, finalmente possiamo dirvi di più su questo ambizioso progetto. Quando? Oggi pomeriggio alle 17:00 sul canale Twitch di Everyeye.

Francesco Fossetti, Giuseppe Arace e Antonello Bello saranno in diretta per rispondere alle vostre domande sul gioco e mostrarvi una nuova sequenza di gameplay commentata in tempo reale. Una buona occasione dunque per saperne di più su uno dei giochi più attesi della stagione estiva.

Il gioco di Bandai Namco ci ha restituito sensazioni positive e non vediamo l'ora di raccontarvele nel dettaglio durante la diretta in programma oggi pomeriggio: "Scarlet Nexus fa del combat system la sua arma primaria, e sotto questo aspetto sembra centrare il bersaglio. Intuitivo ma tutt’altro che banale, il gameplay mescola spettacolarità con tatticismo, per un connubio che, pad alla mano, ha saputo dimostrarsi indubbiamente soddisfacente nelle prime tre ore di gioco."