Scarlet Nexus: come effettuare il salvataggio della partita

Il nuovo action rpg in stile anime pubblicato da Bandai Namco è in grado di vantare una longevità non indifferente, pari a circa 50 ore per il solo completamento della campagna principale a cui vanno aggiunte altre decine di ore per completare tutte le attività secondarie e raccogliere tutti i collezionabili.

All’interno di un prodotto così longevo diventa quindi fondamentale capire e padroneggiare il sistema di salvataggio del gioco, in modo tale da poter salvare spesso la propria partita e non rischiare così di incappare in bug o situazioni che potrebbero invalidare la vostra partita costringendovi ad annullare parecchie ore di gioco. In effetti, Scarlet Nexus possiede un sistema di salvataggio automatico, che entra in azione tutte le volte che farete il vostro ingresso all’interno di una nuova area di gioco oppure quando incontrerete uno dei checkpoint sparsi durante tutta la vostra avventura, ma non prevede un sistema classico di salvataggio manuale attivabile semplicemente accedendo all’interno del menu di gioco. Vediamo quindi come salvare manualmente la partita all’interno di Scarlet Nexus.

Sparsi per tutte le diverse aree della mappa di gioco potrete notare numerose icone di colore giallo a forma di carrello della spesa: raggiungendolo vi troverete di fronte ad un NPC chiamato Satori l’Archivista, il quale si presenta con una tuta e una specie di strano veicolo entrambi di colore giallo e nero. Interagendo con Satori e il suo veicolo potrete, rispettivamente, effettuare il salvataggio manuale della vostra partita ed accedere al negozio del gioco. Per parlare con Satori, e quindi salvare manualmente i vostri progressi all’interno della partita, avvicinatevi a lui e premete il tasto di interazione (Triangolo su Playstation, Y su Xbox), dopodiché dovrete solamente selezionare lo slot di salvataggio sul quale volete salvare, ed eventualmente sovrascrivere, i vostri progressi. A questo punto sarete poi liberi di uscire dal gioco senza rischiare di perdere i progressi fatti fino a quel momento.

Nel caso in cui vogliate saperne di più sul gioco, vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Scarlet Nexus.