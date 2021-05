Scarlet Nexus: come personalizzare l'aspetto dei personaggi nella demo

Con l'arrivo della demo di Scarlet Nexus in esclusiva temporale su Xbox One e Xbox Series X|S (nei prossimi giorni sarà possibile scaricare la versione di prova anche sulle altre piattaforme), abbiamo potuto approfondire il sistema di personalizzazione dei compagni e del protagonista.

Nel titolo Bandai Namco è infatti possibile apportare una serie di modifiche all'aspetto estetico non solo del personaggio controllato direttamente dal giocatore, ma anche ai quattro alleati che combattono al suo fianco durante le missioni e che possono attivare le loro abilità alla semplice pressione di un tasto, come ad esempio la Pirocinesi di Hanabi Ichijo. Come avrete notato nel corso delle missioni presenti nella versione dimostrativa, è possibile imbattersi in una serie di oggetti di colore verde che il giocatore può raccogliere: alcuni sono nascosti in passaggi segreti, altri sono invece posizionati in aree della mappa che non vanno necessariamente esplorate ai fini del completamento della missione e includono spesso e volentieri dei nemici a protezione del collezionabile. Questi oggetti di colore verde sono in molti casi degli elementi cosmetici che il giocatore può equipaggiare per alterare l'aspetto dei vari personaggi.

Per poter indossare questi oggetti non dovete far altro che accedere al menu con la pressione del tasto Start e poi raggiungere la sezione "Equipaggiamento" con i grilletti: qui è possibile selezionare la voce "Costumi". Una volta in questa schermata, il giocatore può passare da un personaggio all'altro muovendo a destra o a sinistra lo stick analogico sinistro o la croce direzionale e poi scorrere verso il basso per accedere allo slot "Costumi" e ai tre slot "Accessori". Il primo di questi slot consente di modificare l'abbigliamento del personaggio, gli altri tre sono invece dedicati agli accessori come code, ali e cappelli che possono essere in qualsiasi momento aggiunti o rimossi.

