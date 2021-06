Scarlet Nexus: come usare il viaggio rapido

Scarlet Nexus, nuovo gioco di ruolo action in stile anime pubblicato da Bandai Namco, ha fatto da pochissimo il suo debutto sul mercato ed è pronto a trasportare il giocatore all’interno di un universo formato da numerose macro-aree, suddivise a loro volta in sotto-sezioni più piccole.

Per spostarsi all’interno di queste aree, che sia per inseguire l’obiettivo di una missione principale, dedicarsi al completamento di un’attività secondaria oppure semplicemente per dedicarsi alla raccolta dei collezionabili e allo sterminio dei nemici chiamati Estranei, il giocatore potrà sfruttare due diversi metodi di spostamento. Il primo e più banale dei due, nonché il più lento, è il classico spostamento a piedi, che vi permetterà di raggiungere qualunque angolo della mappa di gioco ma che, di contro, vi richiederà spesso di perdere un bel po’ di tempo per raggiungere la vostra destinazione. Il secondo metodo è tramite l’utilizzo della funzione di viaggio rapido, che vi permetterà di muovervi molto velocemente da una zona della mappa ad un’altra a volta scelta, seppur con alcune limitazioni, risparmiando così molto tempo all'interno di un prodotto già di per sé molto longevo (ecco quanto dura Scarlet Nexus).

Come utilizzare il viaggio rapido

Per attivare la funzione di viaggio rapido vi basterà aprire la mappa del mondo di gioco tramite la pressione del tasto Freccia Su del controller e selezionando l’area, e poi la sotto-area, verso cui volete viaggiare. È importante notare che, come detto, esistono alcune limitazioni da tenere bene a mente: innanzitutto, non potrete effettuare il viaggio rapido durante i combattimenti; inoltre, a seconda della vostra progressione all’interno della storia principale del gioco avrete la possibilità di viaggiare velocemente verso alcune zone, mentre altre vi saranno inizialmente precluse. Infine, ricordate che potrete viaggiare velocemente solamente verso aree che avete già visitato in precedenza, oppure verso le zone in cui si trova l’obiettivo iniziale di una nuova missione appena cominciata.

Come curarsi con il viaggio rapido

I vantaggi dell’utilizzo del viaggio rapido non si limitano alla possibilità di spostarsi velocemente attraverso le diverse aree e sotto-aree della mappa in modo da raggiungere più velocemente gli obiettivi delle missioni secondarie, ma riguardano anche l’abilità dei protagonisti di ripristinare la propria salute durante gli spostamenti con il viaggio rapido. Per sfruttare questa possibilità vi basterà utilizzare il viaggio rapido per raggiungere il Nascondiglio: in questo modo i punti vita del vostro intero party verranno automaticamente ripristinati, e questo vi permetterà di risparmiare sul lungo periodo una gran quantità di oggetti curativi, che potranno poi essere sfruttati durante le tante battaglie che vi impegneranno nel corso del gioco.

Nel caso in cui vogliate saperne di più sul gioco vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Scarlet Nexus.