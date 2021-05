Scarlet Nexus: la demo va in 4K su Xbox Series X e One X, 1440p su Series S

La demo di Scarlet Nexus, il nuovo gioco d'azione firmato Bandai Namco, è da qualche giorno disponibile sulle console Microsoft. In attesa che il 28 maggio la versione di prova venga distribuita anche sul PlayStation Store, il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha messo fianco a fianco le versioni Xbox Series X|S e Xbox One del gioco.

Stando all'analisi compiuta dal noto YouTuber, Scarlet Nexus raggiunge la risoluzione 4K nativa su Xbox Series X e Xbox One X, mentre abbiamo i 1440p su Series S e i 1080p su Xbox One. Se le versioni old gen dell'action game presentano un lock del framerate a 30fps, su Series X|S otteniamo una fluidità di gioco nettamente superiore grazie ai 60fps.

Per quanto riguarda il comparto grafico, troviamo un miglior filtro anisotropico su Series X e One X, mentre su Xbox One base l'immagine risulta meno nitida e definita. Le texture, le ombre, i riflessi e il campo visivo sono invece identici su tutte e quattro le versioni del gioco. Segnalato tuttavia un bug su Xbox One X (ma c'è chi lamenta il problema anche su Series X) per cui non appare a schermo l'ombra del proprio personaggio.

Per ulteriori approfondimenti, vi invitiamo a prendere visione del video confronto che trovate in cima alla notizia. In attesa del debutto su PC e console fissato al 25 giugno, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Scarlet Nexus.