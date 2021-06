Scarlet Nexus, DLC gratis: come sbloccare un bundle con 5 armi su PC, PS4, PS5 e Xbox

Per celebrare l'arrivo di Scarlet Nexus nei negozi, Bandai Namco ha deciso di pubblicare un pacchetto gratuito per tutti i giocatori PC e console che può essere riscattato tramite il sito ufficiale dell'azienda.

Per poter ottenere questo DLC occorre visitare la pagina dedicata alle ricompense digitali gratuite di Scarlet Nexus sul sito ufficiale di Bandai Namco Entertainment. Da qui, effettuate l'accesso con le vostre credenziali (se non avete ancora un account potete crearne uno in pochi secondi) e aggiungere al carrello il contenuto aggiuntivo relativo a tutte le versioni che vi interessano, dal momento che non vi sono limitazioni in tal senso. Una volta completata la transazione, riceverete via mail le istruzioni per accedere alla schermata degli ordini completati, la quale includerà un codice da inserire su Steam, sul PlayStation Store o su Xbox Live. In alternativa, potete recarvi nello storico degli ordini e cliccare sul tasto download in corrispondenza del pacchetto: a questo punto potete selezionare "Sblocca la chiave" per rendere visibile il codice del DLC.

Va precisato che il pacchetto esiste nelle versioni PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X. Nel caso in cui abbiate acquistato il gioco su Xbox Series S o Xbox One non dovete far altro che riscattare il DLC per Xbox Series X, dal momento che il codice è unico per tutte le versioni per le console Microsoft.

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti inclusi nel bundle:

Stella: Set di armi aggiuntive per Yuito e Kasane

Leggero: Set di armi aggiuntive per Yuito e Kasane

Spine: Set di armi aggiuntive per Yuito e Kasane

Agilità: Set di armi aggiuntive per Yuito e Kasane

Sega: Set di armi aggiuntive per Yuito e Kasane

VG Rotante: Set di 10 accessori aggiuntivi

Avete già dato un'occhiata alla nostra guida con i trucchi e le strategie utili per affrontare al meglio Scarlet Nexus?