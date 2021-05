Scarlet Nexus tra doni e relazioni: tutti i dettagli emersi dalle nuove immagini

Nel corso delle ultime ore, sui canali social ufficiali di Bandai Namco Entertainment sono stati pubblicati nuovi screenshot di Scarlet Nexus, l'action RPG in arrivo tra qualche settimana.

Nello specifico, le nuove immagini ci permettono di approfondire una nuova meccanica di gioco legata all'amicizia con i vari personaggi di supporto. Pare infatti che il nostro protagonista possa interfacciarsi in svariati modi con gli eroi secondari all'interno dell'hub di gioco: con questi personaggi potremmo ad esempio scambiare delle mail tramite connessione neurale, inviare doni che verranno poi posizionati all'interno della loro stanza o dare il via a brevi sequenze interattive. Ognuna di queste azioni non servirà solo a migliorare il rapporto tra i vari personaggi, ma avrà anche delle ripercussioni a livello di gameplay, dal momento che più è forte il legame, maggiore sarà il contributo che l'eroe darà in battaglia.

Prima di lasciarvi agli screenshot appena pubblicati, vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 25 giugno 2021 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Solo in seguito, invece, verrà pubblicata l'edizione per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

