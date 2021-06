Scarlet Nexus: quanto dura il gioco di Bandai Namco?

Scarlet Nexus è ormai vicinissimo alla sua uscita, fissata per il prossimo 25 giugno. Il nuovo Action RPG in salsa sci-fi di Bandai Namco sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, e promette di offrire ai giocatori un'avventura esplosiva e longeva.

A tal proposito, quanto durerà Scarlet Nexus? Come rivelato nella nostra intervista agli autori di Scarlet Nexus, Bandai Namco ha promesso una longevità che si aggirerà tra le 40 e le 50 ore di gioco, senza nemmeno escludere la possibilità che la storia del gioco possa richiedere ancora più tempo per essere portata a termine. L'avventura offrirà inoltre vari oggetti collezionabili da trovare e numerosi missioni secondarie, pertanto è lecito attendersi una durata ancora più imponente per coloro che amano completare al 100% i loro giochi senza tralasciare nulla.

Scarlet Nexus è ambientato in un futuro alternativo in cui la società è interamente fondata sulla tecnologia. In tale contesto l'Other Suppression Force (OSF) recluta tra le sue fila soldati con poteri sovrannaturali (tra cui i protagonisti Yuito Sumeragi e Kasane Randall) per respingere gli assalti degli Estranei, mutanti che mettono in pericolo la vita degli esseri umani. Per ulteriori dettagli in attesa del gioco completo potete leggere il nostro provato della demo di Scarlet Nexus.