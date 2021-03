Scarlet Nexus esce a giugno e avrà una serie anime: i contenuti delle edizioni speciali

Gli sviluppatori capitanati da Kenji Anabuki confezionano un nuovo video di Scarlet Nexus per fissarne la data di lancio e presentare la serie anime che accompagnerà l'uscita del prossimo GDR sci-fi di Bandai Namco.

Il trailer proposto dagli autori giapponesi ci permette di familiarizzare con i protagonisti dell'opera, a cominciare ovviamente dagli eroi Yuito Sumeragi e Kasane Randall, la recluta e l'esploratrice che avremo modo di interpretare e ai quali sarà affidato il compito di salvare il proprio popolo.

L'ultimo video fissa per il 25 giugno l'uscita di Scarlet Nexus su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Il lancio sarà accompagnato dall'omonima serie di animazione Scarlet Nexus prodotta da Sunrise.

Con l'annuncio della data di lancio arriva anche la scheda dedicata ai contenuti delle edizioni Standard, Deluxe e Guardians di Scarlet Nexus, oltre ai bonus per chi prenoterà il gioco:

Deluxe Edition (solo in formato digitale) - Il gioco SCARLET NEXUS, un artbook digitale, la colonna sonora digitale, lo speciale set di uniformi da battaglia -Red-, l’oggetto cosmetico "The Other" e il SAS Plug-in

(solo in formato digitale) - Il gioco SCARLET NEXUS, un artbook digitale, la colonna sonora digitale, lo speciale set di uniformi da battaglia -Red-, l’oggetto cosmetico "The Other" e il SAS Plug-in Guardians Edition (acquistabile esclusivamente sullo store Bandai Namco Entertainment Europe) - Il gioco SCARLET NEXUS, 3 stampe, un artbook con copertina rigida, un adesivo delle FSE, una speciale confezione steelbook e tutti i contenuti digitali della Deluxe Edition

(acquistabile esclusivamente sullo store Bandai Namco Entertainment Europe) - Il gioco SCARLET NEXUS, 3 stampe, un artbook con copertina rigida, un adesivo delle FSE, una speciale confezione steelbook e tutti i contenuti digitali della Deluxe Edition Bonus pre-order - Lo speciale set di uniformi da battaglia -Audio-, l’oggetto cosmetico "Dream Catcher", l’oggetto cosmetico "Face Vision Seal" e il set di accessori "Baki"

In attesa che si faccia il 25 giugno per immergerci nelle atmosfere sci-fi dell'ultima fatica action ruolistica di Bandai Namco, vi lasciamo in compagnia del nostro ultimo speciale su gameplay e combat system di Scarlet Nexus.