Scarlet Nexus si espande: arriva il DLC Bond Enhancement Pack 2 e l'Update 1.05

Dopo aver lanciato il primo DLC a pagamento di Scarlet Nexus, i rappresentanti di Bandai Namco illustrano in video tutte le novità che interesseranno il GDR sci-fi con l'espansione Bond Enhancement Pack 2 e l'Update 1.05.

Il secondo pacchetto aggiuntivo Bond Enhancement porta in dote 10 nuovi episodi e consente agli appassionati di sbloccare il super-stato Nexus Drive per aumentare le proprie abilità SAS. Sempre grazie alla nuova espansione di Scarlet Nexus, il SAS di ogni personaggio guadagna degli effetti inediti da dover padroneggiare: ciascuno di questi effetti consentirà agli appassionati di ampliare il ventaglio dei propri stili di combattimento. L'espansione offre anche degli oufit esclusivi (per costumi e armi) con la collezione Youth Attire creata in collaborazione con Daisuke Richard.

Non meno importanti sono poi le novità veicolate dall'Update gratuito che porta Scarlet Nexus alla versione 1.05. L'aggiornamento introduce infatti la nuova funzione Vision Simulator che consente agli utenti di cimentarsi ancora una volta nelle sfide con i boss, sia quelli combattuti nella storia principale che i nemici maggiori delle Missioni Sfida. Ciascuna battaglia vanterà diversi livelli di difficoltà (Principiante, Novizio e Maestro). Con l'Update 1.05 assistiamo anche all'ingresso di 4 varianti inedite di Estranei, ognuna con un nuovo tratto; spazio infine a una revisione dello Shop ingame, con l'aggiunta di sfide, costumi e oggetti originali.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, invitiamo tutti coloro che desiderano immergersi nelle atmosfere di New Himuka a leggere la nostra guida con trucchi di Scarlet Nexus per iniziare a giocare al GDR.