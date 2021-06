Scarlet Nexus: Fossa, Cydonia e Kurolily sfidano gli Estranei nella Mini Maratona Twitch

Nella cornice del salotto del canale Twitch di Everyeye, il dinamico trio composto da Francesco Fossetti, Cydonia e Kurolily ha indossato i panni degli eroi di Scarlet Nexus per fronteggiare la minaccia degli Estranei in una Mini Maratona interamente dedicata all'action GDR di Bandai Namco.

Pad alla mano, Fossa, Cydonia e Kurolily si sono alternati nell'esplorazione della dimensione sci-fi di New Himuka per saggiare le potenzialità dell'ultima, frenetica avventura ruolistica firmata da Keita Iizuka. Nelle quattro ore di diretta streaming sul canale Twitch di Everyeye sono stati approfonditi tutti gli elementi narrativi, grafici e di gameplay della nuova proprietà intellettuale di Bandai Namco che, lo ricordiamo, sarà disponibile da domani 25 giugno su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Per avere un quadro completo dei pregi e dei difetti di quest'opera, vi ricordiamo che su queste pagine trovate già la nostra recensione di Scarlet Nexus a firma di Gabriele Laurino. Cogliamo infine l'occasione per estendervi il nostro invito a supportarci abbonandovi al canale Twitch di Everyeye.

Grazie all'offerta riservata agli iscritti ad Amazon Prime, si può effettuare ogni mese una sottoscrizione gratuita al canale Twitch di propria scelta e decidere, in un secondo momento, a chi donare il proprio abbonamento mensile, senza alcun obbligo o vincolo. Chi si iscrive al nostro canale può accedere anche ai portali Discord e Telegram dell'Orda di Everyeye per scambiare quattro chiacchiere con la redazione, interagire con la community ed essere sempre aggiornati su promozioni, notizie e approfondimenti a tema videoludico (ma non solo).