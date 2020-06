Scarlet Nexus è il primo gioco PS5 preordinabile su Amazon

Queste settimana avremmo dovuto vedere per la prima in azione i giochi per PlayStation 5, ma sappiamo tutti com'è andata a finire.. Qualcosa, tuttavia, sta cominciando a muoversi nei listini di Amazon, poiché in queste ore è apparso il primo gioco per PS5 disponibile al preordine.

Stiamo parlando di Scarlet Nexus, che al momento risulta essere prenotabile tra le pagine della divisione americana del colosso dell'e-commerce con tanto di data d'uscita fissata al 31 dicembre 2021 (un inequivocabile placeholder). Purtroppo, la scheda del prodotto non svela la copertina, pertanto se eravate curiosi di scoprire l'aspetto delle cover dei giochi per PS5 dovrete continuare a pazientare. Scarlet Nexus, per dovere di cronaca, è preordinabile anche in versione Xbox Series X: in questo caso, però, è arrivato tardi, poiché il primo gioco per la console next-gen di Microsoft ad essere stato inserito in listino è stato Yakuza: Like a Dragon.

Per chi non lo sapesse, Scarlet Nexus è una nuova IP di Bandai Namco Entertainment sviluppata sotto la guida di alcuni ex membri del team responsabile di Tales Of. Si tratta di un action RPG che calerà i giocatori nei panni di Yuito Sumeragi, un ragazzo dotato di particolari poteri psico-cinetici, per esplorare la città futuristica di New Himuka e svelare i misteri di un futuro Brain Punk tra tecnologia e abilità psichiche. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere l'anteprima di Scarlet Nexus curata da Antonello "Kirito" Bello.