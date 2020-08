Scarlet Nexus: l'action RPG anime si mostra nel trailer della Gamescom 2020

L'Opening Night Live, lo show d'apertura della Gamescom 2020, non è neppure cominciato, ma il pre-show ci ha già regalato una sorpresa sotto forma di un nuovo trailer di Scarlet Nexus, nuovo action RPG in stile anime di Bandai Namco Entertainment in sviluppo sotto la guida di alcuni ex membri del team responsabile di Tales Of.

Il trailer, intitolato Powers, pur non mostrando scene di gameplay vero e proprio, è realizzato in-engine e ci dà un assaggio dei poteri che saranno in grado di utilizzare i protagonisti del gioco. In Scarlet Nexus, alcuni strani mutanti chiamati "Estranei" sono apparsi improvvisamente sulla Terra alla ricerca dei cervelli delle creature viventi. Per affrontare questo nuovo tipo di nemico, viene creata la "Forza di Soppressione Estranei" (FSE) nella città di New Himuka. La FSE è composta dai migliori psionici in grado di eliminare gli Estranei grazie a particolari abilità mentali. Per questo, i suoi membri vengono considerati degli eroi dall'intera popolazione. Il protagonista di Scarlet Nexus è Yuito Sumeragi, una brillante recluta dall’animo gentile appena entrato nella FSE.

Scarlet Nexus, ricordiamo, è in sviluppo per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC (Steam), ma è ancora privo di una data d'uscita. È già stato confermato che supporterà lo Smart Delivery sulle console di Microsoft. Leggete l'anteprima di Scarlet Nexus per saperne di più.