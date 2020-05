Scarlet Nexus non è un'esclusiva Xbox: uscirà anche su PS5, PS4 e PC

Tra i titoli più interessanti presentanti durante l'Inside Xbox del 7 maggio figura senza dubbio Scarlet Nexus, una nuova IP di Bandai Namco Entertainment sviluppata sotto la guida di alcuni ex membri del team responsabile di Tales Of.

Dopo l'annuncio, si è però venuta a creare una certa confusione in merito alle piattaforme di destinazione del gioco. Bandai Namco non ha fatto nessun accenno all'esclusività per le piattaforme di Redmond, ma al termine del trailer erano visibili solamente i loghi di Xbox One e Xbox Series X. Questo pomeriggio c'ha pensato la stessa compagnia a fugare ogni dubbio: con un comunicato ufficiale, ha chiarito che Scarlet Nexus arriverà anche su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC via Steam, oltre che su Xbox One e Xbox Series X (piattaforme sulle quali supporterà lo Smart Delivery). Per l'occasione, Bandai Namco ha anche pubblicato il trailer in lingua italiana, che potete ammirare in apertura di notizia.

Scarlet Nexus calerà i giocatori nei panni di Yuito Sumeragi, un ragazzo dotato di particolari poteri psico-cinetici, per esplorare la città futuristica di New Himuka e svelare i misteri di un futuro Brain Punk tra tecnologia e abilità psichiche. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere l'anteprima di Scarlet Nexus del nostro Antonello "Kirito" Bello.