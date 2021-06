Scarlet Nexus: nuovo approfondimento sul gameplay in un video

In occasione dell'Xbox Games Showcase Extended, Bandai Namco ha pubblicato un nuovo approfondimento su Scarlet Nexus, il prossimo titolo pubblicato dal publisher in arrivo tra pochissimi giorni su tutte le piattaforme.

Nel video della durata di oltre 10 minuti gli sviluppatori parlano delle meccaniche di gioco descrivendo nel dettaglio il gameplay di Scarlet Nexus e le principali caratteristiche della produzione, dalla grafica in stile anime alle armi, passando per la caratterizzazione dei personaggi tanto altro ancora, ma non vogliamo dirvi di più per non rovinarvi la sorpresa.

Per provare con mano il gioco potete scaricare gratis la demo di Scarlet Nexus che permette di provare le primissime fasi dell'avventura, inoltre conservando i salvataggi riceverete alcuni bonus nel gioco completo. Scarlet Nexus uscirà il 25 giugno su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e PlayStation 5, a inizio mese si era sparsa una voce che parlava di un possibile debutto al day one su Game Pass ma Bandai Namco ha smentito, dichiarando che Scarlet Nexus non arriverà al lancio su Xbox Game Pass.

Con Scarlet Nexus, Bandai Namco aggiunge un nuovo Action RPG in stile anime al proprio catalogo, dando vita a quello che è uno dei videogiochi più attesi di questo caldo mese di giugno.