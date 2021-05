Scarlet Nexus: il sistema di combattimento in azione nei nuovi trailer

Durante l'evento digitale NicoNico Net Chokaigi Game Party Japan sono stati mostrati nuovi video gameplay incentrati su Scarlet Nexus, frenetico Action/Adventure sviluppato da Bandai Namco che si distingue per un'atmosfera dalle tinte sci-fi.

Nel vari filmati è possibile vedere in azione il sistema di combattimento in maggior dettaglio, oltre a scoprire maggiori dettagli sugli stili dei protagonisti Yuito e Kasane, e quali saranno le differenze tra i due personaggi una volta scesi sul campo di battaglia. Diversi aspetti del gioco sono stati analizzati e mostrati durante il livestream, con un focus anche sugli scenari urbani e gli elementi di personalizzazione. C'è anche spazio per una Boss Fight che si prospetta altamente intrigante e spettacolare.

Scarlet Nexus si prospetta quindi come un Action di buon potenziale, sul quale Bandai Namco sembra puntare non poco. Il titolo, lo ricordiamo, arriverà il prossimo 25 giugno su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One. In merito alla versione next-gen di casa Sony, è già stato confermato che Scarlet Nexus offrirà il trasferimento dei salvataggi da PS4 a PS5. Se la nuova produzione firmata Bandai Namco attira la vostra attenzione, potete leggere la nostra anteprima di Scarlet Nexus per scoprire ulteriori dettagli, in attesa del debutto del gioco a inizio estate sia in formato fisico che digitale.