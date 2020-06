Scarlet Nexus: nuovo gameplay per l'Action RPG stile anime per PS5 e Xbox Series X

Dopo essere stato annunciato all'Inside Xbox di maggio, Scarlet Nexus di Bandai Namco è tornato a farsi vedere durante il Summer of Gaming di IGN. Per l'occasione è stato diffuso un nuovo video gameplay accompagnato da una lunga intervista con gli sviluppatori.

Direttore da Kenji Anabuki e prodotto da Keita Iizuka, Scarlet Nexus è la prima vera scommessa di Bandai Namco per la Next-Gen (sebbene il gioco sia previsto anche su console di attuale generazione e PC), un Action RPG che vede alla guida un nome di spicco come Anabuki, al lavoro in passato su progetti come Tales of Symphonia, Tales of Abyss, Tales of Vesperia, Tales of Xillia e Tales of Xillia 2.

Scarlet Nexus è un gioco d'azione in stile anime con protagonista Yuito Sumeragi, ragazzo dotato di poteri psicocinetici impegnato a salvare la città di New Himuka da una nuova terribile minaccia. L'ambizioso obiettivo del progetto è quello di "cambiare il volto ai giochi di ruolo giapponesi", proponendo un mix tra ambientazioni futuristiche e un combat system a metà tra azione frenetica e strategia.

Il gioco è atteso entro la fine dell'anno e apparentemente accompagnerà il lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X nei negozi, confermate anche le versioni per PC, PlayStation 4 e Xbox One.