Scarlet Nexus: trailer della storia, video gameplay e nuovo personaggio giocabile dal TGS

Dalla presentazione che Bandai Namco ha intrattenuto sul palcoscenico digitale del Tokyo Game Show 2020 sono emersi nuovi dettagli su Scarlet Nexus, assieme ad un video di gameplay e un trailer della storia che faranno la felicità di tutti coloro in trepidante attesa di questo action RPG in stile anime dai creatori di Tales Of.

Il trailer della storia ci offre l'opportunità di calarci nuovamente nel futuro Brainpunk, sospeso tra tecnologia e abilità psichiche, tratteggiato dagli sviluppatori. La scoperta di un ormone psionico nel cervello umano permette alle persone di ottenere poteri extra-sensoriali, cambiando per sempre il mondo. Proprio all'inizio di questa nuova era per l'umanità, dei mutanti impazziti noti come Estranei giungono sulla terra, affamati di cervelli umani. Gli umani istituiscono la Forza di Soppressione Estranei (FSE), l'ultima linea di difesa dell'umanità composta da persone con abilità mentali particolarmente sviluppate, conosciute come psionici.

Fino ad oggi era noto solo un personaggio giocabile, Yuito Sumeragi (una nuova recluta dell'FSE), ma al TGS 2020 è stato rivelato che sarà possibile impersonare anche una ragazza, Kasane Randall, come visibile nella schermata di selezione del personaggio. Nei loro panni sarà possibile vivere le vicende dell'intera campagna da due punti di vista differenti. Durante la presentazione è anche stato mostrato un nuovo spezzone di gameplay e una key-art originale, creata appositamente per la manifestazione. Trovate tutto in allegato a questa notizia!

L'uscita di Scarlet Nexus è prevista su Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC, ma la data non è ancora nota. Nel frattempo, potete leggere la nostra anteprima di Scarlet Nexus e guardare il videoclip ufficiale del gioco.