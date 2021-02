Scarlet Nexus: il nuovo video diario ripercorre le origini degli Estranei

Dopo aver mostrato Scarlet Nexus ai The Game Awards 2020, il team di sviluppo interno a Bandai Namco che sta dando forma a questo intrigante GDR confeziona un nuovo video diario che ripercorre le origini delle creature da combattere interpretando gli eroi della Forza di Soppressione Estranei.

Nel filmato, gli autori al seguito di Kenji Anabuki mostrano alcuni degli esseri che dovremo fronteggiare dopo essere stati reclutati dall'FSE, l'ultima linea difensiva che l'umanità appronterà dopo aver assistito all'arrivo di questa schiera di alieni mutanti.

Per avere la meglio contro queste bizzarre creature, il nostro alter-ego dovrà acquisire esperienza sul campo e sbloccare il suo pieno potenziale attingendo alle abilità psioniche riattivate dagli scienziati del futuro. Sotto l'attenta supervisione di Anabuki e del produttore Keita Iizuka, gli sviluppatori della serie di God Eater promettono di inscenare un'epica battaglia tra gli umani e gli Estranei all'ombra dei grattacieli della città cyberpunk di New Himuka.

Nell'attesa di ricevere maggiori informazioni sul gameplay, sul canovaccio narrativo e sui contenuti dell'ultimo action GDR ad ambientazione sci-fi di Bandai Namco, vi ricordiamo che Scarlet Nexus arriverà in estate su PC, PS4, Xbox One e, in versione ottimizzata per console next gen, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.