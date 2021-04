Scarlet Nexus: il nuovo video 4K mostra gli scenari dell'action GDR

Dopo essersi focalizzata sulle figure di Yuito e Kasane di Scarlet Nexus, Bandai Namco organizza un tour virtuale della città di New Himuka con un video che immortala le ambientazioni da esplorare nella nuova IP firmata dagli autori di God Eater.

Il trailer confezionato dagli sviluppatori giapponesi ci immerge nelle atmosfere della metropoli cyberpunk che subirà l'invasione degli Estranei, una razza aliena di creature mutanti che minaccia di azzerare i progressi della civiltà umana del futuro.

Per arginare l'avanzata di questa legione di mostri, le autorità di New Himuka affideranno il destino della città e dei suoi abitanti alle reclute dell'FSE, un corpo speciale composto da soldati potenziati. Ciascun cadetto può attingere alle proprie capacità psioniche per rendere ancora più devastanti gli attacchi portati al nemico, dando così ai giocatori l'opportunità di variare le tecniche di combattimento in base al terreno di scontro e alla tipologia di nemico da affrontare.

Il lancio del titolo è atteso per il 25 giugno su PC, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in una versione ottimizzata per le console next gen di Sony e Microsoft. Se volete saperne di più sulla storia e il gameplay dell'ultima fatica digitale degli sviluppatori di God Eater, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro speciale per andare alla scoperta dei protagonisti di Scarlet Nexus.