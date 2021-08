Scarlet Nexus è in offerta su Amazon al prezzo più basso dal lancio

Scarlet Nexus è l'ultimo gioco di ruolo d'azione sviluppato e pubblicato da Bandai Namco Entertainment uscito il 25 giugno per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series S|X e PC, oggi in offerta per le console di Sony.

Il gioco è acquistabile su Amazon al prezzo di 54,99 euro per PS4, aggiornabile gratuitamente alla versione per PS5, una volta inserito il disco nella console, partirà un aggiornamento gratuito che trasformerà la versione PS4 a quella PS5 del titolo. La versione per PlayStation 5 è in vendita su Amazon al prezzo di 70,14 euro, pertanto è assolutamente conveniente acquistare la versione per PlayStation 4.

Se ve la siete persa, vi rimandiamo alla nostra recensione di Gabriele Laurino, che ha premiato il titolo con un voto molto positivo, vi invitiamo a leggerla per capire ogni dettaglio del gioco in offerta quest'oggi.

