Scarlet Nexus: la nuova patch apre la strada al primo DLC a pagamento, i dettagli

Dopo il recente esordio su Xbox Game Pass, Scarlet Nexus si prepara ad accogliere un nuovo aggiornamento che introduce sfide inedite, cosmetici mai visti primi e tante nuove linee di dialogo tra i vari protagonisti.

Gli sviluppatori di Bandai Namco Studios hanno infatti pubblicato la patch 1.04 per Scarlet Nexus, già disponibile per tutte le piattaforme, che porta in dote una serie di importanti novità. Oltre alla correzione di bug non meglio specificati, l'aggiornamento prepara la strada al primo DLC a pagamento, il Bond Enhancement Pack 1, con tanti contenuti inediti: sono state aggiunte nuove sfide che una volta completate permettono di accedere a nuovissimi premi, nuovi oggetti nello shop, dialoghi cerebrali e una serie di miglioramenti generali.

Il Bond Enhancement Pack 1 mette invece in campo ancora più novità tra cui il nuovo livello di legame "EX", dieci nuovi eventi legame suddivisi tra i protagonisti Yuito e Kasane, la mossa inedita "Crush Vision", nuovi cosmetici "Fairy Tale Affaire" creati dal designer Yusuke Kozaki a tema fiabesco e tanto altro.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Scarlet Nexus è già disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e incluso in Xbox Game Pass. Sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Scarlet Nexus.