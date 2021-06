Scarlet Nexus è in preordine su Amazon al prezzo minimo garantito

Scarlet Nexus è il prossimo gioco di ruolo d'azione sviluppato e pubblicato da Bandai Namco Entertainment in arrivo il 25 giugno per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series S|X e PC.

Il gioco è preordinabile su Amazon al prezzo di 70,98 euro per PS4 e PS5 o 69,99 euro per Xbox One e Series X al prezzo minimo garantito, se il prezzo del titolo dovesse scendere dopo la sua prenotazione, Amazon in automatico applicherà il prezzo più basso dal momento dell'ordine a quello della spedizione. Se siete interessati a fare vostro questo titolo, il nostro consiglio è di preordinarlo subito, la cancellazione dell'ordine in caso cambiaste idea è molto semplice e può essere effettuata in autonomia.

Di seguito i link ai preordini del titolo:

Preordinando il gioco, si otterranno dei bonus riscattabili dallo store, come l'esclusivo set di costumi per i protagonisti, elementi cosmetici e accessori Baki.

A pertire dal 21 maggio è disponibile una prima Demo del titolo per le console di Microsoft, che ci offre in anteprima la possibilità di vivere le fasi iniziali dell'Action RPG, nei panni di entrambi i protagonisti: Yuito Sumeragi e Kasane Randall.

Per risparmiare ulteriormente su Amazon, se vi siete persi la nostra segnalazione di qualche giorno fa, è inoltre possibile ottenere un buono sconto da 8 euro solamente caricando la prima foto su Amazon Photos a questo link. Inoltre su Amazon Kindle Unlimited è gratuito per 3 mesi per gli abbonati ad Amazon Prime e Amazon Music Unlimited è gratis per i primi 4 mesi.