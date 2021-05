Scarlet Nexus, PS5 vs Xbox Series X|S: video confronto per l'Action RPG giapponese

Con la Demo di Scarlet Nexus ora disponibile anche su PS4 e PS5, oltre che su Xbox One e XboX Series X|S, è possibile realizzare alcuni primi confronti diretti tra le performance del gioco su console Microsoft e Sony.

A realizzare un primo video confronto ci ha pensato l'ormai noto utente El Analista de Bit, che sul proprio Canale YouTube ha reso disponibile un filmato dedicato. Con quest'ultimo, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, l'appassionato raffronta unicamente le versioni next-gen dell'Action RPG a firma Bandai Namco. La panoramica realizzata sulle versioni PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S di Scarlet Nexus risulta particolarmente interessante, con l'autore che pone l'accento su come il gioco presenti davvero poche differenze in relazione alla piattaforma.



Tra queste ultime spicca la risoluzione proposta da Xbox Series S, con il piccolo hardware verdecrociato che raggiunge i 1440p, mentre la sorella maggiore e PlayStation 5 propongono una risoluzione in 4K. Il frame rate si presenta stabile su tutte e tre le console, stazionario nella fascia dei 60 fps. I tempi di caricamento, riferisce El Analista De Bit, risultano leggermente più rapidi su PlayStation 5, che però al contempo risulta curiosamente più rumorosa del solito con Scarlet Nexus.



Per approfondire tutte le differenze tra le diverse versioni del gioco, vi segnaliamo il ricco provato di Scarlet Nexus su PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S redatto dal nostro Antonello "Kirito" Bello.