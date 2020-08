Scarlet Nexus: scopriamo di più sul gameplay, obiettivo 4K e 60fps su PS5 e Xbox Series X

Dopo un reveal in occasione dell'evento a tema Xbox Series X, Scarlet Nexus ritorna ad essere protagonista sulla scena videoludica in seguito alla condivisione da parte del team di sviluppo di molte nuove informazioni.

Atteso sia su piattaforme di attuale generazione sia su PlayStation 5 e Xbox Series X, l'action RPG in stile anime vede nel proprio team veterani della serie Tales of e del recente Code Vein. Interrogato sugli obiettivi della produzione in termini di performance, il Direttore Creativo Kenji Anabuki ha svelato che le versioni Xbox One e PlayStation 4 gireranno a 1080p e 30 fps. Diversamente, per le console di prossima generazione Sony e Microsoft si punta ad una risoluzione 4K con un framerate in grado di raggiungere il target di 60 fps. Quest'ultimo standard potrà essere raggiunto anche su PC, a patto di soddisfare i requisiti consigliati.

Nel frattempo la Redazione di Everyeye ha avuto modo di intervistare il team di Bandai Namco, con il quale abbiamo discusso di gameplay, combat system e longevità di Scarlet Nexus. Per presentarvi tutti i dettagli che abbiamo appreso, abbiamo realizzato un video interamente dedicato: lo trovate in apertura a questa news e, come da tradizione, sul Canale YouTube di Everyeye. Vi auguriamo una buona visione!