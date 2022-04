Scarlet Nexus a quota un milione, nuova demo disponibile a sorpresa

Bandai Namco Games Japan ha annunciato che Scarlet Nexus ha raggiunto e superato quota un milione di unità vendute, dato che include sia i download digitali che le copie distribuite ai rivenditori ed effettivamente vendute al pubblico.

Il conteggio dei giocatori raggiunti invece supera i due milioni grazie all'inclusione del gioco nel catalogo Game Pass su PC e Xbox. Lanciato la scorsa estate su PC e tutte le console (ad eccezione di Nintendo Switch), Scarlet Nexus è stato accolto positivamente da pubblico e critica, come dimostrano anche i dati di vendita diffusi dal publisher giapponese.

Per festeggiare questo successo, a sorpresa Bandai Namco ha pubblicato una nuova Story Demo di Scarlet Nexus, disponibile ora su Xbox Store, PlayStation Store e Steam. Cosa cambia rispetto alla vecchia versione di prova? Ecco la sinossi della demo: "Potrai giocare nei panni di uno dei due protagonisti: Yuito Sumeragi o Kasane Randall. Sperimenterai un gameplay ricco d'azione, seguirai l'avvincente trama grazie alle scene animate, stringerai legami con i tuoi compagni ed esplorerai gli ambienti della prima parte dell'avventura."

Questa nuova demo permette dunque di vivere le fasi iniziali dell'avventura, i salvataggi della versione di prova possono essere importati nel gioco completo, qualora decidiate di acquistarlo dopo aver giocato i primi atti di Scarlet Nexus. Una buona occasione per avventurarsi in questo nuovo universo probabilmente destinato a diventare un franchise, con Bandai Namco che sta pensando ad uno Scarlet Nexus 2 più maturo e ambizioso.



Attualmente non ci sono conferme sull'esistenza di un sequel e nessun annuncio ufficiale è giunto in merito ma l'interesse da parte degli sviluppatori sembra essere molto alto. Vi abbiamo incuriosito? Non dimenticate di leggere la nostra recensione di Scarlet Nexus.