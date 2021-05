Scarlet Nexus: alla scoperta del nuovo action RPG di Bandai Namco

Abbiamo messo le mani su Scarlet Nexus e siamo pronti a raccontarvi le nostre impressioni preliminari sul nuovo attesissimo Action RPG di Bandai Namco che vedrà la luce a giugno su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Il tempo trascorso all'ombra delle arcologie brainpunk di New Himuka ci ha permesso di familiarizzare con il peculiare combat system di questo titolo, l'elemento che, più di tutti, emerge per qualità e originalità tra gli altri aspetti contenutistici dell'opera.

Gran parte dell'architettura di gioco eretta dagli sviluppatori giapponesi si basa infatti sulla spettacolarità delle sfide da affrontare contro gli Estranei, con un connubio tra immediatezza e tatticismo quantomai soddisfacente, almeno nelle prime tre ore dell'avventura. Al divertimento restituito dal sistema di combattimento fanno però da contraltare i dubbi emersi nella progressione delle attività e nell'andamento del racconto, due aspetti in cui prevale una certa linearità ma sui quali occorre tornare solo a commercializzazione avvenuta. Soltanto dal 25 giugno, infatti, avremo un quadro più esaustivo dell'opera e capiremo se l'approccio adottato dagli autori nipponico sia stato o meno indicato.

Per tutte le informazioni sul gameplay, sulla storia e sulle ambizioni che accompagnano questo titolo, ci rimettiamo nelle sapienti mani di Giuseppe Arace e vi lasciamo alla nostra prova dell'action RPG Scarlet Nexus per tuffarci nell'universo sci-fi dell'ultima fatica sci-fi di Bandai Namco. Sapevate inoltre che sta per arrivare la demo di Scarlet Nexus?