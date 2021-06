Scarlet Nexus: lo sfrenato action GDR di Bandai Namco nella nostra video recensione 4K

Abbiamo provato a fondo Scarlet Nexus, lo sfrenato e longevo action ruolistico a tinte sci-fi di Bandai Namco e siamo pronti a raccontarvi tutti i pregi e i difetti del gioco nella nostra recensione.

Le ore trascorse facendo la spola tra le strutture che imperlano la metropoli brainpunk di New Himuka ci restituiscono l'immagine di un progetto davvero molto solido e, ciò che più conta, divertente. Gran parte dell'ecosistema di gioco eretto dagli autori giapponesi capitanati da Keita Iizuka verte attorno a un combat system che fa della frenesia e dell'originalità le sue armi più affilate.

Al ficcante connubio tra immediatezza e tatticismo che contraddistingue l'impianto ludico di Scarlet Nexus fa però da contraltare una progressione alquanto ripetitiva e, soprattutto, un level design che non riesce a dare il giusto risalto alla storia e alla ricchezza di combo da evolvere interpretando Yuito Sumeragi e Kasane Randall.

Per uno sguardo più approfondito sugli aspetti ludici, grafici, narrativi e contenutistici di quest'opera in arrivo il 25 giugno su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, vi rimandiamo al video speciale di cui sopra e, naturalmente, alla nostra recensione di Scarlet Nexus.