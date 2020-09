Scarlet Nexus: story trailer italiano per Kasane, nuovo personaggio giocabile

In occasione del Tokyo Game Show 2020, Bandai Namco ha pubblicato un nuovo story trailer di Scarlet Nexus, ora disponibile anche in una versione tradotta in italiano.

"Kasane è un’orfana che ha perso i genitori in un’incursione degli Estranei, quando ancora era bambina.

Adottata dalla potente famiglia Randall, diventa uno degli elementi più promettenti della FSE dopo essere stata reclutata a 12 anni. Ora è un soldato d’elite con notevoli abilità in combattimento: Kasane padroneggia la forza della psicocinesi, combinandola con la sua bravura nel lancio dei coltelli. Insieme con le sue abilità e storia, Kasane si unisce a Yuito Sumeragi come personaggio giocabile."

Scarlet Nexus è atteso su Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC, al momento Bandai Namco non ha confermato la data di uscita e non sappiamo se il gioco arriverà nel 2020 (magari al lancio delle nuove console) o se lo vedremo nel 2021. Scarlet Nexus è sviluppato dallo stesso team di God Eater con il supporto di Takumi Miyajima, scrittore noto per il suo lavoro sulla serie Tales Of, una delle saghe di JRPG più amate e vendute di sempre.