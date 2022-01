Scarlet Nexus un successo su Xbox Game Pass: Bandai Namco pensa al sequel 'più maturo'

Scarlet Nexus si è rivelato una gradita sorpresa per gli amanti dei ruolistici, e gli sviluppatori di Bandai Namco Studios hanno confessato di star già pensando ad un suo eventuale sequel.

Nel corso di una recente intervista, il game director Kenji Anabuki ha provato ad immaginare in quali aspetti un ipotetico Scarlet Nexus 2 dovrebbe migliorare ed evolvere l'esperienza offerta dal capitolo originale, a partire dalla realizzazione delle cutscene e le altre soluzioni narrative.

"Voglio ancora renderle uniche come quelle di Scarlet Nexus, ed al contempo voglio essere in grado di fornire ai nostri fan l'esperienza più soddisfacente. Se ci sarà un sequel, vorrei personalmente utilizzare il tema dei 'superpoteri' in aree diverse dalle battaglie", ha quindi aggiunto. "Il mondo e le ambientazioni della storia potrebbero essere potenzialmente elaborati per soddisfare un pubblico ancora più maturo; esplorando temi come i pericoli di avere o usare i superpoteri".

Nulla di certo in merito alla realizzazione del seguito, tuttavia sembra che il titolo abbia riscosso un buon successo anche dal punto di vista commerciale. Anabuki ha precisato che Xbox Game Pass ha giocato un ruolo cruciale nel rendere Scarlet Nexus un gioco popolare: "Ha sicuramente dato a Scarlet Nexus una spinta in termini di pubblicità e popolarità. Ha inoltre ampiamente contribuito alla visibilità e alla vendita di contenuti scaricabili". Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe un seguito che affronti tematiche narrative più impegnative?



Se foste curiosi di approfondire l'action-RPG di Bandai Namco, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Scarlet Nexus.