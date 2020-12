Scarlet Nexus ai The Game Awards: finestra di lancio per l'avventura cross-gen

Dagli autori della longeva serie fantasy di Tales Of, una nuova produzione firmata Bandai Namco si appresta a raggiungere gli scaffali nel corso del prossimo anno.

Nel corso della nottata dei The Game Awards 2020, sul palco dell'evento è infatti stato protagonista anche Scarlet Nexus, avventura in stile anime attesa sul mercato per il prossimo anno. Privo di una data di lancio specifica, il titolo è stato ora associato ad una finestra di uscita più precisa, che ne colloca il debutto nel corso dell'estate 2021. Numerose le piattaforme supportate, con la conferma definitiva che il gioco avrà natura cross-gen. L'arrivo di Scarlet Nexus è infatti atteso su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X.



Dopo il filmato di gameplay di Scarlet Nexus diffuso nell'autunno, arriva dunque la conferma che i giocatori non dovranno attendere troppo tempo per calarsi in questa avventura in stile brainpunk. La produzione, lo ricordiamo, propone una narrazione strutturata attorno a due protagonisti - Yuito Sumeragi e Kasane Randall - con lo scopo di offrire due punti di vista differenti su di una società impegnata in una guerra contro creature note come Estranei. A supporto dell'umanità, potenti poteri psichici ormai diffusi tra la popolazione.



In apertura, trovate il nuovo trailer di Scarlet Nexus presentato durante i The Game Awards 2020.