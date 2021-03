Scarlet Nexus: tour di New Himuka e combattimenti con gli Estranei nel nuovo video

In coincidenza dell'ultimo appuntamento in streaming organizzato da Bandai Namco per celebrare l'annuncio della data d'uscita e dell'anime di Scarlet Nexus, gli autori al seguito di Kenji Anabuki hanno mostrato delle scene di gioco inedite del loro action fantasy.

Protagonisti indiscussi di questo nuovo video approfondimento di 20 minuti sono le ambientazioni della città cyberpunk di New Himuka e gli Estranei, le creature mutanti da fronteggiare impersonando le reclute dell'FSE.

Approntata come ultima linea difensiva dell'umanità per l'invasione di queste legioni di alieni deformi, l'FSE sarà composta da soldati potenziati dalle attività svolte dagli scienziati del futuro per riattivarne le capacità psioniche. Come possiamo intuire scorrendo le nuove scene di gameplay confezionate dagli autori della serie di God Eater, il team di Anabuki baserà il combat system sull'evoluzione delle capacità medianiche dei personaggi da interpretare, dando così modo agli appassionati di maturare una propria tecnica attraverso l'esperienza acquisita abbattendo le creature aliene all'ombra dei grattacieli di New Himuka.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia dell'ultimo video e vi ricordiamo che Scarlet Nexus sarà disponibile dal 25 giugno su PC, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in versione ottimizzata.